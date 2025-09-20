Bien respirer pour aller mieux avec Stéphanie Brillant, journaliste et autrice du livre L’incroyable pouvoir du souffle. Fatigue, stress, toxiques, grossesse, ménopause ou andropause… Autant de facteurs qui peuvent perturber la mémoire et la concentration. Saviez-vous que votre respiration peut activer certaines zones du cerveau et soutenir vos fonctions cognitives ? Dans cet épisode, Stéphanie Brillant nous dévoile deux techniques simples pour améliorer la concentration, réguler le système nerveux et favoriser un meilleur sommeil, essentiel à la santé cérébrale.