Le chemsex, une pratique qui combine l’usage de drogues et des rapports sexuels, toucherait entre 100 000 et 200 000 personnes en France, selon un rapport du Ministère de la Santé en 2022.

Pourquoi cette pratique attire-t-elle de plus en plus de personnes ? Quels sont les risques pour la santé mentale et physique ? Et surtout, comment faire de la prévention efficace ?

Dans cette vidéo, Amine Benyamina, psychiatre addictologue, nous éclaire sur les dangers du chemsex et les solutions pour lutter contre ce phénomène qui touche des catégories spécifiques de la population.