Documentaire



L’anosmie, ou perte de l’odorat, est un symptôme fréquent du Covid-19, affectant 40 à 90 % des patients, avec 8 % d’entre eux ne récupérant pas ce sens immédiatement après guérison, parfois pendant un an ou à vie. En réponse, de plus en plus de Français consultent des ORL et expérimentent des traitements innovants, tandis que d’autres tentent de stimuler leur sens en consommant des aliments épicés, cherchant désespérément à retrouver goût et odeur dans leur quotidien.