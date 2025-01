Podcast

Comment prendre soin de notre coeur ? Dans quelle mesure, les émotions, le stress et notre style de vie influencent-ils directement notre santé cardiaque ? Le Dr Paul Dupont,médecin, ancien attaché des hôpitaux en dermatologie et chef de clinique en endocrinologie et nutrition, éclaire pour nous les mystères de notre système cardiovasculaire et nous explique comment soigner les maux du coeur de manière naturelle afin de prévenir les risques cardiaques.