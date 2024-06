Documentaire

Ce sont ceux que l’on ne veut plus voir. Ceux que le monde aimerait oublier. Beaucoup parmi eux ont tué ou violé. Ils sont tellement dangereux, que ni les prisons, ni les hôpitaux psychiatriques n’en veulent. Pour eux, une seule solution : l’unité pour Malades Difficiles de Cadillac. Cent quatre hommes y sont internés car ils représentent un danger pour tous ceux qui les approchent, ce sont les fous les plus dangereux de France. Pendant un mois, notre caméra a pu partager la vie de ces malades et de leurs infirmiers. Un documentaire de Zone Interdite.