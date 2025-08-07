Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Christel PetitCollin, écrivaine, conférencière et formatrice en développement personnel. Christel PetitCollin a, lors de ses trente années d’expériences professionnelles, pu parler à de nombreuses victimes. Bien que la parole des femmes se libère de plus en plus à ce sujet, les chiffres restent très alarmants. On estime que, chaque année, 217 000 femmes seraient victimes de viols ou de tentatives de viols. Des chiffres très probablement sous estimé car seul 6% des femmes portent plainte, conditionnée au silence, par honte et par peur. Nous parlons des agressions sexuelles et que faire pour emprunter un chemin de reconstruction grâce à des méthodes comme l’hypnose ou la PNL (Programmation Neuro Linguistique) ou encore des exercices de visualisations comme “le procès virtuel“.