Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=B47PSkaj9n4

François-Marie Arouet dit Voltaire est un être complexe à fort caractère. Persifleur et pamphlétaire, ses répliques et ses propos sont souvent cinglants, lui causant fréquemment des inimitiés persistantes et de multiples embastillements. Au siècle des lumières, Voltaire est aussi célèbre pour son oeuvre littéraire que pour ses positions prises sur l’intolérance politique et religieuse. Ainsi, sa popularité s’étend auprès des élites jusqu’au sein du peuple où il devient un véritable mythe. Un documentaire de Gilbert Di Nino, Guy Paquette.