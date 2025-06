Podcast

C’est LE moment des bonnes résolutions lecture ! On glisse des livres dans la valise, on se promet d’enfin lire ce roman qui nous attend sur l’étagère depuis 8 mois… et puis ? Parfois, on lit. Parfois, non.

Pourquoi on lit moins qu’avant ? Est-ce que l’été change vraiment nos habitudes ? Plutôt polar, romance, philo à la plage ou développement perso ?

Une émission pour les accros aux bouquins, les décrocheurs, les rêveurs de bibliothèque et tous ceux qui cherchent le bon livre au bon moment.