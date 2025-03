Conférence

Au fil des siècles et des créations, la figure de Don Juan n’a cessé d’inspirer écrivains, artistes et musiciens. Depuis L’Abuseur de Séville, publié en 1630 et attribué au moine dramaturge espagnol Tirso de Molina, quelque trois mille œuvres ont mis en scène ce mythe, qui s’est progressivement installé dans la culture populaire. Pierre Brunel, membre de l’Académie des inscription et belles-lettres, explore ces multiples réincarnations dans Le Dictionnaire de Don Juan, paru en 1999. Mêlant histoire et littérature, sa conférence nous invite à découvrir les diverses interprétations de Don Juan au XVIIe siècle, de l’œuvre Dorimond à celle Corneille, en passant, bien sûr, par celle de Molière.