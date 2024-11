Conférence

En 1901 Jules Verne publie un roman : « Le village aérien », et cinquante ans plus tard Vercors fait paraître « Les animaux dénaturés ». Ces deux romans racontent la découverte de tribus d’êtres intermédiaires entre le singe et l’homme, et posent la même question : qu’est-ce qui définit l’Homme ? Il nous a paru intéressant de comparer les deux points de vue, l’un se fondant surtout sur les données scientifiques de l’époque (Jules Verne), l’autre abordant la question sous l’aspect essentiellement philosophique (Vercors). La pensée de Darwin hante ces deux ouvrages.