Podcast Les écrivains gagnent-ils des droits d’auteur sur les livres d’occasion ? En France, le marché du livre d’occasion pourrait être en train de « cannibaliser toute la chaîne du livre ». Ces...

Conférence Achille à la croisée des textes antiques : un modèle d’ambivalence héroïque « Le meilleur des Achéens » (Iliade, 1.412) se distingue par une force et une intelligence hors du commun. Mais le...

Conférence Proust Proust passe pour le prototype de l’écrivain désengagé, exclusivement attentif à son œuvre. Mais le dernier volume de A...

Article Qui a écrit Tarzan ? Tarzan, le célèbre personnage de la jungle, a été créé par Edgar Rice Burroughs, un écrivain américain. Tarzan est...

Podcast L’IA va-t-elle remplacer les écrivains ? ChatGPT peut-il écrire le prochain grand roman ? Alors que certains auteurs voient l’IA comme une aide précieuse, d’autres y...

Article L’œuvre de Victor Hugo : un reflet de la société française Victor Hugo, figure emblématique de la littérature française, est l’un des écrivains les plus influents du XIXe siècle. À...

Conférence A la rencontre de la littérature de la Caraïbe francophone Daniel Maximin, Rodney Saint-Eloi et Evelyne Trouillot sont trois plumes majeures de la littérature caraïbe francophone. Depuis Paris, Montréal...

Podcast Catulle – vers 84-54 av. J.-C. Catulle, de son nom complet Gaius Valerius Catullus, était un poète lyrique romain du 1er siècle avant J.-C., célèbre...

Documentaire Orgueil et préjugés de Jane Austen Dans l’univers de Jane Austen, faire un bon mariage, pour une femme, ce n’est pas d’abord accéder au bonheur...

Documentaire Victor Hugo I Quelle Histoire Connaissez-vous la vie de cet écrivain célèbre, qui nous a laissé un grand nombre de pièces de théâtre, de...

Documentaire Viens de Serge Marignan Votre prochaine découverte pourrait être une romance intitulée Viens ! C’est un roman de 200 pages, qui a été édité...

Podcast La véritable histoire de Bonjour Tristesse, le roman de Françoise Sagan Stéphane Bern raconte l’histoire d’un livre, d’un roman, qui a permis à sa jeune autrice de se faire remarquer...

Documentaire Le procès Lady Chatterley : orgasme et lutte des classes En 1960 s’ouvre à Londres le « procès du siècle » opposant la Couronne britannique à Penguin Books. En vertu d’une...

Documentaire Les misérables de Victor Hugo | L’aventure des manuscrits La genèse et l’histoire de l’incroyable succès populaire de « Les misérables » de Victor Hugo. Après avoir été surpris en flagrant délit d’adultère en juillet...

Documentaire Amos Oz : la quatrième fenêtre Au fil de conversations inédites d’Amos Oz avec sa biographe, de témoignages de ses proches et d’extraits de ses...

Documentaire Victor Hugo à Guernesey Une visite de l’extravagante maison où Victor Hugo passa son exil à Guernesey entre 1855 et 1870, la Hauteville...

Documentaire Fiodor Dostoïevski : jouer sa vie Les dés sont jetés, en une seconde, tout peut basculer… : à l’instar de son personnage principal dans « Le...

Documentaire Le marquis de Sade Pour la première fois, la Grande Expo réalise un documentaire sur un écrivain. Et pas n’importe lequel : sans...