L’écrivain français le plus lu à l’étranger multiplie les polémiques. La dernière en date avec un film porno, une œuvre présentée comme artistique que Michel Houellebecq a tenté de faire interdire, en vain. Il n’a pas obtenu gain de cause auprès du juge des référés. Le film devrait sortir prochainement. L’écrivain de 67 ans continue également ses déclarations inflammables sur l’islam et les musulmans et fait l’objet d’une plainte pour « discrimination à la haine ou à la violence  » après les propos qu’il a tenu dans la revue « Front populaire » de Michel Onfray. Enquête sur un écrivain sulfureux, Yves Couant, Louis Sibille, Alexandre Funel.