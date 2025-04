Conférence

Former à l’écrit, former par l’écrit : deux expressions proches mais porteuses de nuances essentielles dans le champ de la pédagogie et de la didactique du français. Elles renvoient toutes deux à un rapport structurant entre l’apprentissage et l’écriture, mais chacune implique un rapport spécifique à la pratique scripturale.