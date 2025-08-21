« Il n’y a pas d’appréciation de la beauté du monde sans une prise de conscience de son désastre. C’est...
Dans sa jeunesse, ce célèbre écrivain et philosophe voulait devenir… footballeur professionnel ! Découvrez son incroyable destin.
Auprès de la question théorique ou historique traditionnelle : « Qu’est-ce que la littérature ? », se pose avec plus d’urgence...
Si certains préfèrent ne rien savoir du labeur et des épreuves traversées pour la création d’une oeuvre, savourant bien...
Née à Rouen en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie et travaillé en librairie avant d’arpenter, dès 2004,...
Mikhaïl Boulgakov est une figure emblématique de la littérature russe du XXe siècle, connu surtout pour son œuvre magistrale...
À travers les artifices de l’intelligence, se dessine une révolution discrète mais profonde dans le domaine des anastyloses manuscrites....
Conférence organisée le 22 mai 2023 dans le cadre des « Nouvelles Rencontres » de l’UFR LLD, par les membres du...
À l’occasion de l’ouverture du site web Fantasy, retour aux sources, cette conférence présente le genre depuis ses origines...
Crime et Châtiment de Fiodor Dostoïevski, c’est une enquête policière pleine de suspense et de tension, de personnages denses,...
Jean d’Ormesson est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands représentants vivants de la littérature et par extension de...
Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...
En 1923, Raymond Radiguet écrit « Le diable au corps », roman sulfureux sur une liaison amoureuse entre une femme mariée...
Stéphane Bern raconte le destin du père du Petit Prince, parti outre-Atlantique, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour œuvrer...
Florence Roche nous présente le livre L’aventure, réenchanter l’incertitude, paru le 10 avril 2025. Ce livre croise les regards...
Excellent documentaire de Stéphane Rousseau, réalisé en 2009, mené à partir d’un entretien avec Bernhard Böschenstein.
Ses contes ont fait rêver des millions d’enfants. La Comtesse de Ségur dépeint une certaine comédie humaine des enfants....
« De l’ombre à la lumière du Nord » est un roman de 377 pages, écrit par Stéphane Bigeard et paru...
Comment les écrivains parviennent-ils à écrire ? À quel moment de la journée, dans quel état d’esprit, et dans...
Le château des Rochers est la propriété bretonne où madame de Sévigné multiplia les séjours tout au long de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site