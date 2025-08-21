Ressources Dans la même catégorie

Conférence La beauté « Il n’y a pas d’appréciation de la beauté du monde sans une prise de conscience de son désastre. C’est...

Podcast Albert Camus, du ballon rond au prix Nobel de littérature Dans sa jeunesse, ce célèbre écrivain et philosophe voulait devenir… footballeur professionnel ! Découvrez son incroyable destin.

Conférence La littérature, pour quoi faire ? Auprès de la question théorique ou historique traditionnelle : « Qu’est-ce que la littérature ? », se pose avec plus d’urgence...

Documentaire Sade, le monstre des Lumières Si certains préfèrent ne rien savoir du labeur et des épreuves traversées pour la création d’une oeuvre, savourant bien...

Podcast Céline Minard Née à Rouen en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie et travaillé en librairie avant d’arpenter, dès 2004,...

Podcast Boulgakov Mikhaïl Boulgakov est une figure emblématique de la littérature russe du XXe siècle, connu surtout pour son œuvre magistrale...

Conférence Les artifices de l’intelligence au service des anastyloses manuscrites À travers les artifices de l’intelligence, se dessine une révolution discrète mais profonde dans le domaine des anastyloses manuscrites....

Conférence La littérature de jeunesse, de 7 à 77 ans Conférence organisée le 22 mai 2023 dans le cadre des « Nouvelles Rencontres » de l’UFR LLD, par les membres du...

Documentaire Crime et châtiment de Fiodor Dostoïevski Crime et Châtiment de Fiodor Dostoïevski, c’est une enquête policière pleine de suspense et de tension, de personnages denses,...

Documentaire Jean d’Ormesson : la vie ne suffit pas Jean d’Ormesson est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands représentants vivants de la littérature et par extension de...

Conférence Les Misérables : questions sociales, histoire d’une âme Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...

Documentaire Le diable au corps, sensuel et sans remords En 1923, Raymond Radiguet écrit « Le diable au corps », roman sulfureux sur une liaison amoureuse entre une femme mariée...

Podcast La véritable histoire de Saint-Exupéry, l’écrivain-pilote Stéphane Bern raconte le destin du père du Petit Prince, parti outre-Atlantique, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour œuvrer...

Conférence L’aventure, réenchanter l’incertitude Florence Roche nous présente le livre L’aventure, réenchanter l’incertitude, paru le 10 avril 2025. Ce livre croise les regards...

Documentaire Comtesse de Ségur – Grand Ecrivain (1799-1874) Ses contes ont fait rêver des millions d’enfants. La Comtesse de Ségur dépeint une certaine comédie humaine des enfants....

Article De l’ombre à la lumière du Nord « De l’ombre à la lumière du Nord » est un roman de 377 pages, écrit par Stéphane Bigeard et paru...

Podcast Les rituels de 15 écrivains : comment créer les conditions pour écrire Comment les écrivains parviennent-ils à écrire ? À quel moment de la journée, dans quel état d’esprit, et dans...