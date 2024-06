Podcast

Apulée, figure éminente de la littérature latine antique, demeure célèbre pour son œuvre magistrale, « L’Âne d’or » ou « Les Métamorphoses ». Né vers 125 après J.-C. en Afrique du Nord, dans ce qui est aujourd’hui l’Algérie, il a vécu dans un monde romain cosmopolite, tirant profit de son éducation riche et variée pour devenir un écrivain, philosophe et orateur de renom. Son récit le plus célèbre, une aventure picaresque racontant les péripéties d’un homme transformé en âne, se distingue non seulement par son humour et sa satire mais aussi par l’exploration profonde des thèmes de la transformation et de la rédemption. À travers ses écrits, Apulée a capturé l’essence de la condition humaine, faisant de lui un pont entre les mondes antique et moderne et un sujet d’étude précieux pour comprendre la culture et la littérature de l’époque romaine.