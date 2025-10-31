A ceux qui cloisonnent le monde littéraire, elles pourraient dire de manger leurs morts. A la place, elles nous invitent à manger leurs mots. Sur Instagram, entre deux verres, au hasard d’un open mic. Une nouvelle scène poétique, très largement féminine, fait tomber les barrières d’un genre littéraire souvent considéré pompeux et élitiste. Elles sont plus cash, plus accessibles, plus crues, sans oublier d’être drôles. De Rim Battal à Yrsa Daley Ward, Tracks part à la rencontre des néo-poétesses qui posent des mots là où on leur a trop souvent dit de se taire.