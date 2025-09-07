Le poème « The Life That I have », composé par Leo Marks en 1943, est très prisé par les couples qui se marient. Son histoire est pourtant bien loin d’une simple histoire d’amour.
7 romans, 8 films, des jeux vidéo et des milliers d’objets dérivés : Harry Potter, le jeune sorcier inventé...
Vous avez parfois envie de caresser une fougère ou de faire un câlin à un arbre ? Il existe...
Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Sylvain Tesson, l’écrivain voyageur. Lorsque nous sommes enfants, notre monde est peuplé de rêves...
Avez-vous déjà rêvé de recevoir chaque mois une sélection de livres soigneusement choisis pour nourrir votre passion de la...
En 2012, la filière Information documentaire de la Haute école de Gestion de Genève a souhaité mettre sur pied...
Dans le roman policier, la question de la crédibilité se révèle essentielle, car elle conditionne à la fois l’adhésion...
Ce n’est pas toujours facile de les repérer… et pourtant les litotes sont des figures de style très courantes...
Théocrite, poète grec du IIIe siècle avant J.-C., a grandement influencé la poésie pastorale en Europe, notamment avec ses...
Toni Morrison, née Chloe Ardelia Wofford le 18 février 1931 et décédée le 5 août 2019, est une auteure...
Court documentaire qui retrace l’histoire de l’ouvrage « Révolu » de Lafleur, en toute simplicité.
Ecrivain baigné dans la société du spectacle, sociologue souvent sollicité pour décrypter le temps présent, prophète ambigu qui nous...
Marie Noël se nommait Marie Rouget. À Auxerre, où elle naquit le 16 février 1883 et où elle résida...
Dans le cadre du « cycle littéraire » proposé par l’Université permanente de l’Université de Nantes, Philippe Forest, professeur de littérature...
La propre vie de J.R.R. Tolkien (1898-1973) est à elle seule une histoire passionnante, qui éclaire une œuvre foisonnante....
Elles ont disparu de nos messageries, des titres de nos chansons préférées ou des noms de certaines marques :...
Jules Verne est-il un aventurier ? Comment se documentait-il pour écrire ses romans ? Quelle place pour la science...
Ce film dresse le portrait d’Albertine Sarrazin, jeune femme disparue à la fin des années soixante, auteur de romans...
Philosophe espagnole qui a vécu en exil pendant 45 ans, María Zambrano a su réconcilier la philosophie et la...
Illustre écrivain philosophe du XVIIIème siècle, Montesquieu est loin d’être un homme ordinaire. Savant, moraliste, sociologue, penseur, académicien, ses...
