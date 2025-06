Conférence

Florence Roche nous présente le livre L’aventure, réenchanter l’incertitude, paru le 10 avril 2025.Ce livre croise les regards des chercheurs dans des disciplines variées, des sciences humaines et sociales jusqu’à la médecine, et de ceux qui vivent l’incertitude dans sa plus vaste acception pour mieux comprendre l’incertitude, et pourquoi pas, nous réconcilier avec elle.