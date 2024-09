Documentaire



Patchwork d’images d’archives, de photos et de documents filmés au banc-titre, d’images de la Roumanie d’aujourd’hui, plus ou moins reliés entre eux par des extraits de textes de Cioran lus en voix-off et un commentaire informatif qui n’élude pas le passé antisémite et nazi de l’écrivain. Avec les témoignages notamment d’Angelo Rinaldi, écrivain, de Bertrand Blier et Frédéric Mitterrand, cinéastes.

Réalisé par Bernard Jourdain • Écrit par Patrice Bollon, Bernard Jourdain