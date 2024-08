Documentaire

C’est en 1891, à l’âge de 5 ans que le jeune Henri Alban Fournier, s’installe dans l’école d’Epineuil-le-Fleuriel, un village situé aux confins du Cher et de l’Allier. Toute son enfance s’y déroule et sa scolarité se fait dans la classe de son père. Bien des années plus tard, en 1913, devenu Alain-Fournier, il situera dans cette maison-école le point de départ de son célèbre et unique roman, « Le grand Meaulnes ».