Podcast

Publius Ovidius Naso, plus communément connu sous le nom d’Ovide, était un poète romain de l’Antiquité, né le 20 mars 43 av. J.-C. à Sulmona, dans l’actuelle Italie, et décédé vers l’an 17 ou 18 de notre ère. Il est célèbre pour son œuvre poétique riche et variée, dont les plus connues sont les « Métamorphoses », « L’Art d’aimer » et « Les Héroïdes ».