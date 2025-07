Documentaire

Le Laos, qui a vécu dans l’isolement pendant de nombreuses années, abrite encore aujourd’hui des dizaines d’ethnies oubliées. Sa nature est fastueuse et sauvage, à l’image de ses montagnes farouches et de ses jungles impénétrables. Au volant d’un imposant camion russe, à bord d’une vedette rapide filant sur le Mekong, à dos d’éléphant ou à pied à travers la jungle, les routes de l’impossible proposent un voyage insolite, du sud au nord, à travers les axes de communication les plus difficiles du pays. Chaque jour, des marchands ambulants, téméraires, empruntent ces chemins, à l’image de Southa et Khem, prêts à toutes les péripéties pour ravitailler les villages isolés. Tong, instituteur diligent, enseigne aux tribus oubliées. Bountieng cherche quant à lui le bois précieux en pleine jungle. Rencontres.

Un documentaire de Julien Félix.