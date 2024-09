Documentaire

Corailleur : un drôle de métier que Francis exerce comme un mercenaire. Après avoir plongé dans la plupart des mers du monde depuis l’âge de 14 ans, il s’est fait une place aujourd’hui dans le petit port d’Azilah, sur la côte Atlantique du Maroc. Une vie de nomade des mers qu’il partage avec sa femme et sa fille. Derrière ses remparts, Azilah – « l’oubliée » en arabe -, est sortie de l’oubli grâce à son corail : on vient de loin pour acheter ici ce qu’on appelle « morjane ». Une pierre-animal qui est aussi un porte-bonheur, grâce auquel des jeunes d’Azilah ont pu se convertir en apprentis bijoutiers. Francis et les corailleurs d’Azilah sont tous des plongeurs expérimentés. Ils viennent de tout le bassin méditerranéen pour traquer les précieuses branches écarlates. Ces étranges chasseurs des mers sillonnent les côtes à la recherche du moindre indice qui pourrait leur montrer le chemin de la fortune. L’oeil rivé sur le voisin, sur le sondeur, ou même sur le contenu du filet des pêcheurs, ils savent déceler la promesse d’un filon… Chaque jour, Francis se met à l’eau, certain qu’il va enfin découvrir un trésor au fond des océans. Un rêve qui le poursuit depuis qu’il est petit. Mais aujourd’hui, la récolte s’appauvrit, les risques et les accidents se multiplient… Pourtant, Francis et les autres pensent savoir déjouer les pièges des profondeurs de la mer : ils ont attrapé la fièvre de l’or rouge. Seule compte cette chasse incessante au fond des océans, qui a transformé leur vie en un fil parsemé d’escales… Documentaire réalisé par Malek Sahraoui.