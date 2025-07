Documentaire

La Chine fait face à des défis de taille : comment nourrir la plus grande population mondiale quand on ne possède que 7% des surfaces cultivables de la planète ? Comment accélérer la transition énergétique et oeuvrer pour l’autosuffisance ? Comment se prémunir d’éventuelles représailles commerciales quand l’économie du pays repose sur ses exportations ?

En 2022, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping prévenait : « Nous devons nous préparer à affronter une mer agitée. » Pour surmonter les « dangereuses tempêtes » associées, la Chine cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de l’étranger. Alors que les restrictions américaines sur les exportations de composants stratégiques affectent de nombreux secteurs de son économie, Pékin investit massivement dans la tech et la production de semi-conducteurs en vue d’atteindre l’autosuffisance. En matière énergétique, au cœur des préoccupations depuis la guerre en Ukraine, le gouvernement déploie également d’importants moyens pour tendre vers l’autonomie. Au programme : augmentation de la production de charbon, nouvelles routes d’approvisionnement en pétrole et en gaz, développement accéléré de la filière nucléaire et investissements colossaux dans les énergies vertes. Autre sujet prioritaire renforcé par le conflit ukrainien : la sécurité alimentaire, le géant rouge au 1,4 milliard d’habitants ne possédant que 7 % de la surface cultivable de la planète. Tandis que des scientifiques développent une variété de riz hybride adaptée aux sols alcalins, le PCC soutient la recherche, en particulier sur les semences, et revoit sa politique d’importations, faisant du Brésil son premier partenaire agricole devant les États-Unis. Enfin, Pékin travaille d’arrache-pied pour imposer le yuan sur la scène internationale, et construire un système financier moins dépendant du dollar américain.

Du technopôle de Wuhan à la gigantesque usine d’hydrogène du Ningxia, ce documentaire singapourien dresse un état des lieux de la course à l’autosuffisance chinoise, qui s’est intensifiée ces dernières années, sur fond de rivalité commerciale et géopolitique accrue avec les États-Unis. Nourri d’analyses d’experts, il donne un aperçu des avancées en la matière ainsi que des obstacles qui se dressent toujours sur la route de Xi Jinping, et s’interroge sur les buts profonds de cette politique : la République populaire est-elle en train de se préparer à la guerre ?

Un documentaire de Pearl Forss (Singapour, 2023, 47mn)

