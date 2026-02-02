Aux États-Unis, la criminalité explose à nouveau après 30 ans de baisse. Pourquoi ? Circulation d’armes, affrontements entre gangs...
Un couple entreprend un projet colossal sur l’île d’Ouessant, comprenant la construction d’un spa avec piscine, un hôtel de...
Dans certaines régions de l’Inde, les hommes tuent leurs propres filles à leur naissance. Cependant, une femme nommée Gajendra...
Fin 2025, l’Iran connaît un mouvement de révolte sans précédent. Partie du bazar de Téhéran, la colère gagne rapidement...
Dans les zones reculées de l’Atlas au Maroc, des femmes s’affranchissent de leurs rôles traditionnels et grâce à leurs...
La demande de produits bio en France est en constante augmentation, mais seulement 6 % des agriculteurs français sont...
C’est le carnet de route du journaliste Kajin Azadi qui a pu entrer en Iran début janvier et sortir...
La mer Jaune est une vaste étendue d’eau située entre la Chine et la Corée. Son nom intrigue souvent,...
Les CFF appelle cela pudiquement des accidents de personne. Des événements traumatisants. Témoignages.
Pionnière, Carmen Serrano est l’une des premières femmes pêcheurs de la lagune de l’Albufera, un ancien golfe marin, au...
Les femmes de pêcheurs mauritaniens proposent une nouvelle répartition des tâches pour sauver leur activité. Depuis des siècles, le peuple...
Ici, rester zen peut vous sauver la vie…
Farraj vit dans un campement, avec sa mère et ses soeurs, dans le fascinant mais hostile désert de grès...
Comment le gouvernement chinois, fort de sa puissance de séduction économique, espionne tous azimuts ses partenaires occidentaux. Ce documentaire...
Nourri des images de manifestations qui ont fait l’actualité, celles en faveur du droit à l’avortement comme celles des...
Oakland est une ville de la côte ouest des États-Unis située dans la baie de San Francisco, dans l’État...
Le 5 août 2024, Sheikh Hasina, Première ministre du Bangladesh depuis plus de 15 ans, fuit le pays à...
Au pays du soleil levant, se prélasser dans un bain chaud est une passion nationale. Le Japon compte une...
Censure, surveillance, blocage : l’Internet, selon Xi Jinping, est au service du rayonnement de la Chine et doit rester...
Entre marteau et enclume : Kasnan est fonctionnaire à Khovd, la Préfecture de la Province du même nom :...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site