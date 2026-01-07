Dans cette émission, économistes, sinologues et chercheurs analysent la montée en puissance de la Chine sur les plans économique, scientifique, industriel, technologique et idéologique. De la stratégie Made in China 2025 à la domination dans les véhicules électriques, la robotique, l’industrie solaire et l’intelligence artificielle, la Chine ne se contente plus d’imiter : elle impose désormais son modèle. Le modèle chinois est-il durable malgré ses faiblesses démographiques et sociales ? La Chine est-elle en train de redéfinir l’ordre mondial ?