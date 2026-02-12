Conférence

Une table ronde présentée par le journaliste et producteur Tanguy Blum, avec : avec Marsu du label Bondage, Steff Gotkovski des Garçons Bouchers et Pigalle, Lola de Wunderbach et Solveig Serre, chercheuse au CNRS.

Née à l’aube des années 70 dans les bas-fonds new-yorkais et dans quelques autres villes américaines puis « conceptualisée » en Grand-Bretagne, la culture Punk s’est imposée au fil des décennies en s’affirmant, après un demi-siècle d’existence, comme une influence non négligeable dans de nombreux domaines. Indéniablement, ce style et toute sa charge sociale et culturelle ont su s’imposer en bouleversant tout sur leur passage tout en évoluant de diverses manières au fil du temps. Mais qu’est-ce qu’est réellement le Punk ? Quelle aura été son impact social ? Est-il encore une contre-culture ? Quel auront été ses apports tant aux cultures « Underground » que « Mainstream » ? Quelle est l’esthétique du Punk ? Que signifie « être Punk en 2023 » ? Quel est le futur de cette culture du « No Future » ? …

Enregistrement du 25/02/2023