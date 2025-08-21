Documentaire

Paul a transformé sa petite taille en atout : il est à la fois l’un des plus petits et l’un des plus grands cascadeurs de cinéma au monde. Il a tourné dans 40 films en 5 ans, parmi lesquels Harry Potter, Batman ou Robin des Bois.

Même s’il est heureux aujourd’hui, il sait que tous les “petits” n’ont pas autant de chance que lui… Alors il s’est donné une mission : prouver au monde entier qu’on peut s’épanouir et réussir comme n’importe qui quand on mesure moins d’1M50 !

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Je suis petit et j’assume ! »

