Documentaire

Nahida Choobi, son mari Ahmad et leurs enfants Mohamed et Mariam vivent déplacés depuis un an et demi. Leur village de Naqoura à deux kilomètres d’Israël, a été l’un des premiers bombardés par l’Etat hébreu en octobre 2023, puis occupé et vidé de sa population. Avec le retrait des troupes israéliennes, ils ont pu retourner chez eux, mais tout est détruit.

A Naqoura, 90% des bâtiments ont été détruits. La majorité durant la trêve, à coup de bulldozers. L’armée israélienne, alors en contrôle du village, a éventré presque toutes les maisons, détruit les réseaux d’eau et d’électricité, les routes, l’école, les commerces, la mosquée et même le cimetière. Comment reconstruire une vie sur un champ de ruines ? L’État et les bailleurs de fonds sont absents. Le Hezbollah, qui dépêche des ingénieurs civils pour évaluer les dégâts, sort très affaibli de la guerre… Selon les termes de la trêve, le Hezbollah doit laisser place à l’armée libanaise et à la Force Intermédiaire des Nations Unies au Liban (FINUL) dont le siège est justement à Naqoura… Mais comment mettre cela en pratique alors que l’État libanais peine à s’affirmer ? Comment tourner la page du Hezbollah alors que le parti est ancré dans la fabrique sociale, et qu’Israël viole quotidiennement les résolutions de Nations-unies ? Ce reportage pose la question de l’après-guerre au Liban à la hauteur d’une famille, à travers les questionnements de trois générations, les échanges avec les voisins et les enfants, mais aussi avec les forces en présence – Hezbollah, armée libanaise et les casques bleus.

Disponible jusqu’au 13/03/2028