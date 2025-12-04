Après plus de trente-cinq ans d’exil, la pionnière trans Efrat Tilma revient en Israël au milieu des années 2000. Face...
Conférence organisée le 05/02/2019 à Sciences Po (Campus de Reims) par l’association étudiante Sciences Po Environnement.
Du centre historique de Marseille jusqu’au site industriel de Fos en passant par le terminal passager de la Joliette,...
Elle est l’incarnation du rêve américain. Arrivée de France à 22 ans avec 1000 dollars en poche, Estel Hilton...
Le quotidien sans fard de familles roumaines qui habitent un bidonville en Gironde. Leurs petits boulots, leurs petits larcins...
Casque sur la tête et lampe frontale allumée, Lukasz Orlicki et Krzysztof Krzyzanowski s’enfoncent dans le sombre boyau d’un...
Après des années de guerre et la chute de Bachar al-Assad, les Syriens rêvent de reconstruction et d’un avenir...
En Cisjordanie l’histoire d’une jeune fille a fait le tour du monde. Yeux azur, teint d’albâtre, toison d’or :...
Les villages vacances Center Parcs, propriétés du groupe « Pierre et Vacances », ont attiré plus d’un million de...
A Dubaï, un chantier pharaonique se poursuit depuis de nombreux mois : Al Habtoor City, un complexe hôtelier de...
Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...
Des soldats du M23 sont entrés dans Goma (Nord-Kivu), 27 janvier 2024, l’une des principales villes de République démocratique...
Coupée du monde depuis presque 60 ans à cause de l’embargo économique imposé par les Etats-Unis, Cuba ne conserve...
Après le petit livre rouge, le petit livret de caisse d’épargne ! En Chine, les jeunes filles ne rêvent...
La coupe du monde de football se tient du 20 novembre au 18 décembre. Les compétitions se dérouleront dans...
A 99 et 97 ans, Marcel et Lili sont toujours fidèles au poste derrière leur comptoir. Le café...
Deux habitants au kilomètre carré, moins 40 degrés en hiver, plus 35 en été et une sécheresse persistante. Bienvenue...
Le 17 février 2011, la jeunesse de Benghazi trouvait le courage de se dresser contre le pouvoir de Mouammar...
Au fin fond du Sahara, les derniers bergers du désert, les Touaregs, ont permis à François Mazure de partager...
Le but de Thomas, ne plus être dépendant du système. Dans notre époque moderne, le terme survivaliste évoque une...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site