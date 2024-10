Documentaire

Dans les villes de Palo Alto, Mountain View, Cupertino et le centre de San Francisco, des fortunes se construisent en un temps record. Les meilleurs ingénieurs et businessmen, venant des quatre coins du monde, sont débauchés à prix d’or. Le taux de croissance de la Californie bat chaque année de nouveaux records (près de 6% cette année) et l’Etat de Californie produit désormais plus de richesses que la France. Google, dont le siège est une vraie ville privée, ou Twitch, un réseau social de jeux en ligne que ses fondateurs viennent de revendre à Amazon pour un milliard de dollars, sont le fer de lance de cette région. Une jeune Française, Mathilde Collins, se fraie un chemin dans la jungle des start-up qui se multiplient à San Francisco. Derrière cette révolution technologique se cache aussi une révolution des modes de vie.