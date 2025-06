Documentaire

Des p’tits trous, des p’tits trous, toujours des p’tits trous en Colombie. Et pour cause. Tout le monde cherche de l’or, et le pays en regorge. Depuis que les cours du métal précieux flambent, c’est la ruée. Enfants, paysans et milices privées grattent la terre et exploitent des mines sans permis, surtout dans la région de Medellin où l’or rend encore plus addict que la coke. LE NOUVEAU FAR WEST, c’est un sujet de Raphaël TRESANINI et Mathieu MOURAUD.