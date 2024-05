Documentaire



De plus en plus d’étudiants sous le seuil de pauvreté, leurs files d’attentes devant les banques alimentaires, des conditions d’étude de plus en plus précaires… Rencontre avec ces jeunes qui s’inquiètent pour leur avenir. Les raisons derrière cette augmentation de la précarité étudiante sont multiples et complexes. D’une part, le coût croissant de l’éducation pèse lourdement sur les épaules des étudiants, qui doivent jongler avec les frais de scolarité, le logement, les transports et les dépenses quotidiennes. De l’autre, le marché du travail instable et compétitif rend difficile pour les étudiants de trouver des emplois à temps partiel qui leur permettraient de subvenir à leurs besoins.

Cette précarité financière se traduit également par des conditions d’étude de plus en plus difficiles. Les étudiants doivent jongler entre leurs cours, leurs travaux académiques et leurs préoccupations financières, ce qui peut entraîner un stress intense et une diminution de la performance scolaire. De plus, certains se trouvent dans l’obligation de travailler de longues heures pour joindre les deux bouts, compromettant ainsi leur capacité à se concentrer et à réussir dans leurs études.