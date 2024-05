Documentaire

À Mayotte, au large de la côte nord-est de Madagascar, la tortue de mer est menacée d’extinction, elle a longtemps été chassée par les hommes pour sa viande et sa carapace. Mais Ali, un scientifique qui étudie les tortues, a décidé de se concentrer sur la protection des tortues vertes du lagon de Saziley. Il patrouille le lagon à la recherche d’œufs de tortues, et grâce à son dévouement et son travail, le nombre de tortues présentes sur l’île augmente chaque année.

Un documentaire de Jean Queyrat & Jérôme Ségur.