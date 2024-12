Conférence

Les tortues marines ne connaissent pas les frontières, encore moins les zones économiques exclusives (ZEE), les conventions internationales, et les engagements nationaux. Ne parlons pas de la situation socio-économique de ces pays et encore moins de la crise financière qui enlise notre planète. Depuis plus de 100 millions d’années, elles effectuent leurs migrations, parcourant des centaines voire milliers de kilomètres entre sites de ponte et aires d’alimentation, avec l’inlassable objectif d’assurer la survie de l’espèce. Au cours de ces grands déplacements océaniques, nombreuses sont les interactions avec les activités humaines, parfois à leur avantage, trop souvent à leur insu. Pour mieux comprendre leur fragilité, nous vous invitons à un voyage scientifique dans l’océan Indien pour comprendre comment la science et les nouvelles technologies allant de l’AND au satellite s’évertuent à percer le mystère de la biologie et l’écologie de ces espèces pour mieux les protéger.