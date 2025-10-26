Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?
Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...
Le point d’eau de la réserve est un lieu de rencontre de toutes les espèces environnantes. Les lions ne...
Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....
La parade nuptiale de ces oiseaux est hypnotisante, d’autant plus quand on y assiste depuis les hauteurs.
Les îles Shetland, étonnamment sauvages et isolées, abritent la plus forte densité de loutres d’Europe. Mais malgré leur nombre,...
La migration des sardines est la plus grande migration de la planète en termes de biomasse. Forcément, certains en...
Le rat-taupe géant ne passant que peu de temps en surface, le canidé ne peut pas se permettre de...
Dans les steppes et les forêts du nord de l’Asie, plusieurs espèces d’ours cohabitent et se battent pour leur...
Immersion en profondeur dans l’Aquarium de Nouméa et plus précisément dans le Centre de recherche dédié à l’élevage larvaire...
Le Pantanal, au Brésil, est le plus grand marais du monde et invariablement, tous les ans, il inflige une...
Si de nombreux chevaux de courses terminent leur carrière tranquillement au pré, certains propriétaires souhaitent leur offrir une seconde...
Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…
\r\nJoe Hutto est un naturaliste qui a vécu pendant plus d’un an avec des dindes dans les zones rurales...
Dans le Grand Nord canadien, Gordon Buchanan plante son campement près d’une meute de loups arctiques pour les approcher...
Le Guyana, ce territoire mystérieux situé au nord de l’Amérique du Sud, est un véritable sanctuaire de biodiversité, où...
Sur le bord d’une rivière en Amérique du Nord, un grizzly s’attaque à quatre loups pour une carcasse de...
En Corse, Sonia Ternengo est une spécialiste de la reproduction des oursins, une espèce qui souffre depuis plusieurs années...
Le Français Xavier Bonnet est l’un des plus grands spécialistes mondiaux des serpents. Il les traque dans toutes les...
À Madagascar, le rorqual d’Omura peut croiser baleines à bosse et requins-bouledogues.
Dans la nature, les stratégies parentales diffèrent selon les espèces. Certains animaux, comme les chacals et les vautours, choisissent...
