Conférence

Basé sur ses programmes de recherche en collaboration avec plusieurs pays, Jérôme vous invite à un voyage dans l’océan Indien sur les traces des tortues marines. Il s’attellera à démontrer les difficultés dont fait face la recherche sur ces espèces, et comment les résultats permettent d’améliorer la conservation de ces animaux aujourd’hui menacées.

Parsemée d’anecdotes, de photos et d’animations, cette conférence devrait permettre de répondre à une bonne partie des questions que vous vous êtes toujours posées sur ces espèces emblématique de nos océans