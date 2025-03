Conférence

Les fabuleuses opportunités de l’IA générative : le plus grand tsunami que le monde économique et public ait connu…Le monde est en train de connaître sa plus grande mutation synonyme de création de valeur tant dans l’optimisation des organisations que de l’innovation à condition de revenir aux fondamentaux du management. Malgré plus de 100 000 milliards de dollars d’investissements dans les technologies de l’information et de la communication, le Paradoxe de Solow est toujours d’actualité. Les dernières études macro et micro économiques le démontrent. Le fantasme technologique, une gouvernance numérique insuffisante et une ingénierie informatique versus système d’information en sont les causes principales. Il n’y aura pas de création de valeur économique, sociale et durable sans gouvernance, stratégie, innovation, management, pilotage et gestion du changement.