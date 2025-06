Podcast

L’origine du mot « Bluetooth » est à la fois surprenante et fascinante, mêlant technologie moderne et histoire médiévale scandinave. Le terme fait référence au roi Harald Ier de Danemark, surnommé Harald « Blåtand », ce qui signifie littéralement « dent bleue » en danois. Il régna au Xe siècle et fut connu pour avoir unifié les tribus danoises et introduit le christianisme dans le pays.