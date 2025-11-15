Ressources Dans la même catégorie

Podcast Métro On le sait, beaucoup de nos auditeurs nous écoutent en allant au travail le matin. Peut être même, êtes...

Conférence Intelligence artificielle vs. intelligence humaine Quelles sont les similarités et les différences actuelles entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine? Ces différences sont-elles vouées à...

Documentaire Mali : la fabrique de pluie En Belgique, on se plaint régulièrement qu’il pleut trop. Dans les pays du Sud, en revanche, c’est l’inverse :...

Documentaire Algérie : le miracle de l’eau dans le désert algérien avec la foggora Là où il y a de l’eau, il y a de la vie ! Voici comment les populations parviennent...

Conférence L’intelligence artificielle « Dans 30 ans, il sera interdit à un humain de conduire une voiture » prédisent les chercheurs en Intelligence Artificielle...

Documentaire Nos nouvelles vies avec l’IA Une journaliste va à la rencontre des acteurs de l’IA et essaie de comprendre ses innovations. Les progrès en...

Article Comment l’intelligence artificielle transforme notre rapport aux réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux ont profondément modifié nos modes de communication, d’information et de consommation depuis plus d’une décennie. Mais...

Podcast ChatGPT nous rend-il plus bête ? ChatGPT agit-il sur notre cerveau ? Le MIT a voulu en avoir le cœur net. Pour la première fois,...

Documentaire Trajectoire : Jean Bertin « Les performances techniques ne suffisent pas à imposer une invention importante. » Documentaire consacré à Jean Bertin et ses inventions,...

Documentaire Comprendre nos vies numériques | Paléofutur Paléofutur revisite le passé à la lumière du présent pour mieux comprendre l’évolution de nos vies numériques. Qu’il s’agisse...

Documentaire La grande bataille de l’électricité C’est avec Thomas Edison que l’exploitation industrielle de la fée électricité peut être enfin envisagée. Dans un premier temps,...

Article Aperçu du fonctionnement d’une cigarette électronique Depuis son apparition sur le marché, la cigarette électronique, ou e-cigarette, s’est imposée comme une alternative notable face aux...

Documentaire Le cube d’eau de Pékin Le Centre national de natation de Pékin, appelé également Water Cube, est un complexe sportif aquatique situé dans le...

Documentaire Bienvenue dans le nanomonde – Nanomonde et maxitrouille Enquête sur les nanotechnologies et leurs dangers avec notamment les nanoparticules. En 2006, 97 consommateurs ont connu des problèmes...

Article Découpe laser : principes et fonctionnement Dans le panorama technologique de la fabrication moderne, la découpe laser émerge comme une étoile brillante, révolutionnant les processus...

Article Proxy à Londres : Quand l’utiliser et comment ça marche ? Si vous avez déjà été confronté à une restriction géographique en faisant des recherches ou analyses sur le web,...