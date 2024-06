Conférence



Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques. L’occasion de découvrir une rencontre inédite autour du sport de haut niveau et des apports de la technologie en termes de suivi et d’amélioration de la performance. Nadège Nief, ex-escrimeuse et directrice adjointe du pôle innovation et santé au CEA et Bertrand Bossard, artiste associé au CENTQUATRE PARIS, cavalier émérite et passionné d’équitation, parleront aussi de gestion du stress. Ils feront dialoguer la méthode scientifique et la méthode artistique, s’il en est une…