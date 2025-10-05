Si nous voulons un jour pouvoir communiquer plus naturellement avec des robots, ceux-ci devront maitriser non seulement le langage mais aussi toute la communication non-verbale véhiculée par les gestes. Une équipe de chercheur·e·s et ingénieur·e·s au GipsaLab de Grenoble tente d’apprendre ces faits et gestes à leur robot Nina. Leur pari : la laisser apprendre d’elle même en lui montrant comment faire.