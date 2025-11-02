Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’intelligence artificielle « Dans 30 ans, il sera interdit à un humain de conduire une voiture » prédisent les chercheurs en Intelligence Artificielle...

Documentaire Nos nouvelles vies avec l’IA Une journaliste va à la rencontre des acteurs de l’IA et essaie de comprendre ses innovations. Les progrès en...

Article Comment l’intelligence artificielle transforme notre rapport aux réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux ont profondément modifié nos modes de communication, d’information et de consommation depuis plus d’une décennie. Mais...

Documentaire Avec les caméras connectées, plus rien nous échappe Grace à elle, vous aurez des yeux derrière la tête

Documentaire Le Crawler, une machine colossale pour transporter les fusées Depuis 1965, le Crawler joue un rôle crucial dans le programme spatial américain.

Conférence L’innovation et la transmission sont-elles compatibles ? Dans le paysage dynamique de l’évolution humaine, l’innovation et la transmission jouent des rôles cruciaux. L’innovation incarne la force...

Conférence L’humain augmenté : espoirs, défis et enjeux éthiques Les technologies pour améliorer les capacités humaines sont de plus en plus nombreuses, offrant d’incroyables possibilités et défis sociétaux...

Documentaire L’IA va-t-elle tuer Internet ? Envahi par un flot de bots, d’images et de vidéos générés par l’intelligence artificielle, Internet croule aujourd’hui sous les...

Documentaire Voiture : la course aux records au coeur d’une révolution technologique Jusqu’ici, les constructeurs automobiles régnaient en maîtres sur l’empire de la voiture à essence. Aujourd’hui, ils font face à...

Documentaire La future performance technologique qui touche nos rêves La révolution scientifique est généralement considérée comme une discontinuité de la pensée scientifique à une époque donnée, cette rupture...

Article Bureau d’étude robotique: une entité pivot dans l’ère numérique Dans l’écosystème actuel de l’ingénierie et de la technologie, une entité se démarque comme essentielle et incontournable : le...

Documentaire Silicon Valley : empire du Futur (2/2) Dans la Silicon Valley, berceau des technologies numériques situé au sud de San Francisco, une armée de brillants jeunes...

Article Tout savoir sur les batteries à l’indium Dans le monde de l’énergie renouvelable et des technologies liées à la mobilité, l’efficacité énergétique et la durabilité sont...

Documentaire Robot sapiens La toute prochaine évolution de l’homme semble liée à celle des nanotechnologies. Les scientifiques travaillent à créer une interface...

Documentaire Numériser les plaques astronomiques Elles sont le témoin des observations astronomiques passées. A la fin du XIXe siècle et pendant plusieurs décennies, les...

Documentaire Stocker l’énergie : un défi technologique Comment stocker l’énergie éolienne et solaire pour pouvoir la réinjecter dans les réseaux quand les conditions météorologiques, comme l’ensoleillement...

Documentaire Réalité virtuelle… sensations réelles ! Europapark. Un parc d’attraction à 45 minutes de Strasbourg. Avant d’embarquer pour le manège de leurs vacances, Jessica, Romain...