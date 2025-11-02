Là où il y a de l’eau, il y a de la vie ! Voici comment les populations parviennent à vivre dans le désert. En Algérie, à quelques kilomètres de la ville de Timimoune, François Mazure a découvert de superbes oasis ! Mais comment la vie peut-elle naître en plein milieu du désert ? Comment peut-on avoir des palmiers et de l’eau dans cette région du désert du Sahara, où il ne pleut que 15 à 20 millimètres d’eau ? Le secret, c’est le système de foggara !