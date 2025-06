Article

Skywork.ai, l’un des principaux fournisseurs de solutions de productivité basées sur l’IA, a lancé sa version en français. Cette évolution souligne l’engagement de l’entreprise à rendre ses outils innovants accessibles à un public plus large international.

Parallèlement à cette expansion linguistique, Skywork.ai a apporté des améliorations significatives à son Slides Agent, offrant aux utilisateurs une meilleure intégration avec les plateformes de présentation les plus populaires.

Défier OpenAI : Mettre fin au problème des « rapports verbeux » dans les recherches approfondies

De nombreux utilisateurs ont déjà expérimenté OpenAI Deep Research ou Gemini Deep Research, capables de générer des rapports riches en informations et structurés. Cependant, leurs textes sont souvent trop longs, avec peu de graphiques; ce qui nuit à l’expérience de lecture.

Contrairement à OpenAI et Gemini, la technologie Deep Research de Skywork intègre automatiquement des graphiques variés (barres, courbes, radars, etc.) pour transformer des données complexes en visualisations intuitives. Par exemple, pour une requête comme « Les origines et l’évolution de la marque Labubu », Skywork produit non seulement une analyse de marché détaillée, mais y insère aussi des comparaisons dynamiques et des graphiques de tendance qui améliorent ainsi la lisibilité et le professionnalisme du rapport. De plus, tous les graphiques et données sont traçables : un clic suffit pour vérifier les sources originales, évitant efficacement les « hallucinations » de l’IA.

Première mondiale : Une recherche approfondie pour générer des présentations, documents et tableaux

La percée révolutionnaire de Skywork.ai réside dans son extension des capacités de recherche approfondie aux domaines des PPT, documents et tableaux, ce qui en fait actuellement le seul produit d’IA au monde doté de cette fonctionnalité. Sa technologie clé permet d’explorer en profondeur les sources d’information, garantissant que le contenu généré repose sur une recherche exhaustive. Grâce à ce moteur, les utilisateurs obtiennent des documents non seulement riches en informations, mais aussi crédibles et parfaitement structurés. Le module intelligent Docs génère des documents avec des graphiques détaillés selon les instructions de l’utilisateur, tandis que le module PPT crée automatiquement des présentations claires et professionnelles, en veillant à ce que chaque donnée factuelle soit identifiable.

À noter particulièrement : Skywork a récemment optimisé sa fonction d’export de présentations en ajoutant un export en un clic vers Google Slides, ce qui facilite grandement les besoins de collaboration en ligne des équipes.

Cinq agents IA spécialisés adaptés aux besoins commerciaux sur site

La plateforme bureautique intelligente de Skywork.ai comprend cinq agents IA spécialement conçus, chacun optimisé pour des scénarios commerciaux spécifiques : génération de documents, création de présentations, analyse de données, création de sites web et production de contenu audio. Ces agents sont conçus pour des tâches à forte valeur ajoutée et offrent des résultats de qualité professionnelle avec une prise en charge multilingue complète.

Docs Agent produit des textes bien structurés et riches en contenu à partir de données fiables. Idéal pour des cas d’utilisation tels que les propositions commerciales, les analyses de marché et les rapports internes, il inclut automatiquement des citations vérifiables et intègre des graphiques pertinents pour renforcer la crédibilité et la clarté.

Slides Agent est spécialisé dans la génération de diapositives de présentation soignées et organisées de manière logique. Il prend en charge l’exportation aux formats PPTX, PDF et Google Slides, garantissant ainsi une compatibilité multi plateforme transparente pour les utilisateurs.

Sheets Agent se concentre sur la transformation de données brutes en analyses et en visualisations pertinentes. Il excelle dans les scénarios de veille économique tels que le suivi des performances, la prévision des tendances et la prise de décisions stratégiques.

Web Agent permet aux utilisateurs de créer des sites web réactifs et bien organisés sans aucun codage. Parfait pour les pages de produits, les microsites promotionnels ou les portails internes, il simplifie la publication web dans divers cas d’utilisation.

Podcast Agent convertit le contenu écrit en scripts audio attrayants et en fichiers audio entièrement produits. Il est particulièrement adapté aux communications internes, au marketing de contenu et aux supports éducatifs ou de formation.

Offrant des capacités d’IA avancées et rentables, Skywork.ai permet aux utilisateurs, des créateurs indépendants aux entreprises, d’obtenir des résultats efficaces et professionnels avec moins d’efforts. Skywork.ai agit comme un partenaire de productivité qui accélère la création de contenu intelligent dans tous les secteurs.

À propos de Skywork.ai

Skywork.ai est une plateforme de productivité basée sur l’IA qui vise à transformer la manière dont les professionnels créent et gèrent leur contenu. Grâce à une intelligence artificielle avancée et à sa technologie exclusive DeepResearch, Skywork.ai propose une gamme d’outils conçus pour automatiser et améliorer des tâches telles que la rédaction de documents, la création de présentations, l’analyse de données, etc. Axée sur l’innovation et la conception centrée sur l’utilisateur, Skywork.ai vise à permettre aux utilisateurs d’atteindre une plus grande efficacité et efficience dans leur travail.

Entreprise : Skywork AI PTE.LTD.

Interlocuteur : Peter Tian

E-mail : [email protected]

Pays : Singapour

Ville : Ascent

Site web : https://skywork.ai/