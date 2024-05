Conférence

Tour à tour monstre de film d’horreur, objet de science au CNRS, source d’innovations pour les entreprises, astronaute à bord de l’ISS, organisme de compagnie à la maison, coqueluche des médias, outil pédagogique à l’école, le blob est un organisme unique. Venez écouter les dernières aventures de ce héros de la biologie.

Le blob, également connu sous le nom scientifique de Physarum polycephalum, est une forme de vie qui échappe à toute catégorisation rigide. Il appartient au groupe des myxomycètes, des organismes unicellulaires dotés d’une étonnante capacité à fusionner et à former des structures multicellulaires temporaires. Son apparence ressemble à une masse gélatineuse, souvent décrite comme ressemblant à de la gelée ou à un tapis visqueux.

Ce qui rend le blob si unique, c’est sa capacité à résoudre des problèmes complexes sans posséder un système nerveux centralisé. Les scientifiques ont observé avec fascination comment il navigue à travers des labyrinthes, trouve des raccourcis efficaces entre des points de nourriture dispersés et même prend des décisions stratégiques pour optimiser sa croissance et sa survie. Cette capacité, appelée « intelligence sans cerveau », défie notre compréhension traditionnelle de l’intelligence biologique.

L’extraordinaire adaptabilité du blob est également remarquable. Il peut survivre dans des environnements extrêmes, allant du fond des océans aux sols forestiers humides. De plus, il est capable de s’adapter à des conditions changeantes en fusionnant avec d’autres blobs ou en se divisant pour former de nouveaux individus. Cette plasticité biologique le rend précieux pour la recherche scientifique, notamment dans des domaines tels que la biologie du développement et la robotique moléculaire.

En plus de ses capacités cognitives étonnantes, le blob possède également des propriétés médicinales potentiellement révolutionnaires. Des études ont montré son efficacité dans la lutte contre certaines infections bactériennes et fongiques, ainsi que dans la recherche de nouveaux médicaments anticancéreux. Son potentiel en tant qu’organisme modèle pour la recherche médicale est donc immense.

Avec Audrey Dussutour.