Conférence

Depuis les années 70 en France, une série d’enquêtes régulières interroge le rapport des Français vis-à-vis de la Science. Au-delà des opinions individuelles sur les thèmes de recherche ou les avancées scientifiques et plus qu’un sondage, ces enquêtes traduisent les attitudes ou les représentations des citoyens à l’égard des sciences. Michel Dubois, qui a co-dirigé la dernière enquête en 2020, décrypte les enseignements qu’elle révèle sur la relation entre les Français et la Science. Qui est scientifique, et qui ne l’est pas ? Faut-il faire confiance aux scientifiques ? La science est-elle une source de progrès pour la société ? Comment organiser le débat « Science & société » entre chercheurs et citoyens ?