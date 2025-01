Podcast

Où sont les femmes ? Hélas, pas dans les filières des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques… Si les derniers chiffres sont en progrès, la France reste à la traîne avec seulement 33 % des emplois dans le secteur technologique occupés par des femmes, contre 41 % dans les pays de l’OCDE. Où se situent les freins avant, pendant et après les études des filles et femmes en filière STEM ? Comment inverser la tendance pour atteindre enfin la parité ? On en discute dans cette émission, avec les personnes concernées…