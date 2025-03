Infographie

Le pétrole est partout : dans nos voitures, nos vêtements, nos plastiques, et même dans certains cosmétiques. Mais derrière cette ressource incontournable se cachent des faits étonnants, parfois méconnus, souvent surprenants.

Voici 4 infos insolites qui vont changer votre regard sur l’or noir.

Le pétrole était utilisé comme médicament dans l’Antiquité

Dans la Grèce antique et en Mésopotamie, le pétrole brut (ou bitume) était parfois appliqué sur les plaies ou utilisé comme onguent. Hippocrate lui-même recommandait certains dérivés pour soigner des affections de la peau !

Il pleut du pétrole… sur Titan

Titan, la plus grande lune de Saturne, possède des lacs de méthane et d’éthane liquide, des hydrocarbures proches du pétrole. Il y pleut littéralement des composés qui pourraient former du carburant sur Terre. Un véritable Eldorado pétrolier… à plus de 1,2 milliard de kilomètres !

Le pétrole peut être… fluorescent

Certains types de pétrole brut, notamment ceux riches en composés aromatiques, brillent sous une lumière UV. Dans certains laboratoires, on utilise cette propriété pour analyser sa composition.

Le mot « pétrole » vient du latin « petra » (roche) et « oleum » (huile)

Autrement dit, le pétrole signifie littéralement « huile de roche ». C’est un terme qui date du Moyen Âge, où l’on avait déjà remarqué cette substance suintant de certaines falaises.