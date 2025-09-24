Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur le pétrole Le pétrole est partout : dans nos voitures, nos vêtements, nos plastiques, et même dans certains cosmétiques. Mais derrière...

Conférence A quel statut la chimie peut elle prétendre dans la science et la société ? Dans la société contemporaine, la Chimie ne semble pas jouir du même statut que les autres Sciences. En effet,...

Podcast Maths moi ce musée ! Écouter des formules chuchotées à l’oreille, tourner autour d’un graphique en 3 dimensions, jouer avec des modélisations numériques… c’est...

Conférence Comment sait-on ce que l’on sait ? Comment, en science, essaie-t-on de comprendre le monde ? Comment ont été élaborées les lois de l’Univers et de...

Podcast Apprendre : la fabrique des savoirs On apprend toute sa vie… Mais comment ? Et à quoi ça sert ? Jeux de mémoire, entraînement, techniques...

Conférence Savoirs, croyances, opinions, la laïcité dans la science Dans ce cours destiné aux étudiants du master Biodiversité, Écologie et Évolution du Muséum, Guillaume Lecointre précise les notions...

Podcast Peut-on vraiment déclencher une avalanche en criant ? L’idée qu’un simple cri puisse provoquer une avalanche appartient davantage au domaine du mythe qu’à la réalité scientifique. Dans...

Podcast Divide, ergo sum La division asymétrique est un concept crucial dans divers domaines, allant de l’économie à la politique en passant par...

Podcast Faire face aux limites de la planète Dans nos vies quotidiennes, nous sommes constamment confrontés à une pléthore d’offres prétendument illimitées. Des abonnements sans fin aux...

Podcast Le maquillage dans les fards de la science Technique ancestrale utilisée pour modifier ou améliorer son apparence, le maquillage a eu des rôles et significations multiples au...

Documentaire Où trouver l’énergie parfaite ? Bien avant la crise énergétique, l’équilibre entre les flux d’énergie régnait sur la Terre. Lorsque les humains ont appris...

Documentaire Le pouvoir du jeu Jouer n’est pas l’apanage des humains ou des animaux domestiques. Les reptiles, les amphibiens et même les insectes ont...

Documentaire Abracadascience – Asile à l’abandon Comme tous les magiciens, James, Ben, Wayne et Billy gardent précieusement leurs petits secrets pour nous surprendre et nous...

Podcast Bleu Nous adorons tous le bleu. Pour des vêtements par exemple, c’est la seule couleur véritablement passe partout, sans doute...

Podcast Percer le mystère de la conscience : l’enquête fascinante Et si le Soleil était conscient ? Et les dauphins, les baobabs, les cristaux, voire l’intelligence artificielle ? Dans...

Conférence Penser les carrières académiques à l’aune des dynamiques du genre Les femmes reçoivent désormais la moitié des doctorats délivrés en Europe, mais elles peinent à capitaliser sur ces atouts...

Podcast Éthologie 2.0 Il est parfois difficile de dépoussiérer des domaines de la biologie et de dépasser les grands noms qui leurs...

Documentaire C’est pas sorcier – Les sorciers taillent la route Comment perce-t-on un tunnel ? A quoi ressemblent les centrales d’enrobage qui fabriquent le revêtement des chaussées et des trottoirs ?...

Documentaire L’apprentissage par l’exploration Ils s’appellent Roméo ou Zhu. Ils arrivent de Côté d’Ivoire ou de Chine pour étudier en France. Comment font-ils...