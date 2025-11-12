Intelligence artificielle, nature, conscience, spiritualité, vivant, écologie, neurosciences, animaux, plantes, créativité… Et si l’intelligence la plus prodigieuse n’était pas celle des machines, mais celle du vivant ? L’intelligence artificielle promet de nous dépasser, mais à quel prix ? Sommes-nous en train d’oublier la conscience, la créativité et la sensibilité qui nous relient à la nature ? Où se cache la véritable intelligence ? Didier Van Cauwelaert nous entraîne dans une minutieuse enquête et exploration poétique et scientifique du vivant, à la croisée de la science, de la spiritualité et du merveilleux et nous invite à redécouvrir les pouvoirs extraordinaires de l’intelligence naturelle dont les végétaux et les animaux, eux, n’ont jamais perdu l’usage.