Ressources Dans la même catégorie

Podcast Ça piaille sur les réseaux sociaux Préparez vos meilleurs gifs, envoyez votre story, parce qu’en cet épisode, on va parler réseaux sociaux. De cette énorme...

Conférence La science en accusation ? Méfiance, défiance et complotisme Les « théories du complot » font l’objet de nombre d’analyses et de commentaires. Ces récits alternatifs aux opinions communément...

Podcast Systèmes complexes : émergence d’une intelligence collective Quel rapport existe-il entre une nuée d’étourneaux, un krach boursier, une épidémie de grippe ou encore un embouteillage sur...

Podcast Conversations théâtrales Parfois, les sciences quittent leurs laboratoires et leurs terrains scientifiques. Parfois, elles s’aventurent sur des terrains artistiques ou des...

Conférence L’intelligence artificielle et les chimpanzés du futur Dans Qui va prendre le Pouvoir : les grands singes, les hommes politiques ou les robots, Pascal Picq avait...

Conférence L’eau dans la lumière L’eau est tellement proche de nous qu’on l’oublie parfois. Cette conférence met en lumière le rôle vital de l’eau...

Conférence Biomatériaux de demain : polymères biomimétiques et biohybrides Cette leçon explore les avancées récentes dans le domaine des biopolymères, en particulier les polymères biomimétiques et biohybrides. Depuis...

Conférence A ciel ouvert – Science et spiritualité La science et la spiritualité sont souvent perçues comme opposées, mais elles peuvent aussi être complémentaires.

Conférence Demain, une culture scientifique commune ? L’intégration de la science dans la culture générale est un enjeu majeur pour la démocratie. Le livre « science...

Conférence Invisible ! Quand la science dépasse la fiction Harry Potter, L’Homme invisible, le Seigneur des Anneaux… l’invisibilité est un sujet phare de la science-fiction. Elle est aussi...

Conférence Evolution et classification, une histoire de science ! Par Guillaume Lecointre. Professeur et directeur du département systématique & évolution Museum National d’Histoire Naturelle de Paris (75). Pour...

Article Comment fonctionne un frigo ? Les passionnés d’aventure qui choisissent de camper dans les dunes interminables du Sahara ont certainement compris l’importance cruciale d’avoir...

Conférence Quel nouveau futur pour l’humanité ? Une bifurcation de l’espace-temps peut être signalée par le passage furtif d’un messager du futur, le kairos, qui correspond...

Documentaire La fin du monde, c’est pour quand ? D’Armageddon à Extinction Rébellion, l’histoire de la fin du monde est un succès socioculturel. L’apocalypse a été prédite près...

Conférence L’anthropologie aujourd’hui Quelle anthropologie aujourd’hui ? À une époque qui ne sait plus où elle va ni ce qu’elle veut, quel...

Podcast Apprendre : la fabrique des savoirs On apprend toute sa vie… Mais comment ? Et à quoi ça sert ? Jeux de mémoire, entraînement, techniques...

Podcast Naviguer au milieu des foules Elle peut être petite comme elle peut être immense., dangereuse parce que violente, puissante, incontrôlable et pourtant elle peut...

Documentaire Comment améliorer la sécurité à moto ? En remontant une file, une moto a six fois plus de chances de percuter un piéton. Une équipe de...

Article Distinguer les nuages : décryptage de la variété dans le ciel Dans la vaste étendue du ciel, les nuages ​​offrent un spectacle en constante évolution, teinté de nuances et de...