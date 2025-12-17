Conférence

Après la redécouverte du cerveau perdu d’Albert Einstein, il est apparu que l’un des plus brillants esprits de l’histoire ne possédait pas un si gros cerveau (bien au contraire) mais qu’il se différenciait par une particularité cérébrale.

En effet, certaines aires de son cerveau étaient plus développées que la moyenne. De façon intéressante, cette particularité n’était pas due à un surplus de neurones mais à un autre type de cellules nerveuses.

Et si un jour la souris développait aussi cette particularité, qu’adviendrait-il ?….. L’intelligence ne serait pas qu’une affaire de neurones ?